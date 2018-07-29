Yeni Malatyaspor'da Sercan sürprizi

Transferde sessiz kaldığı gerekçesiyle taraftarların eleştirisine uğrayan Yeni Malatyaspor'un, Sercan Yıldırım'ı gündemine aldığı iddia edildi.
28 yaşındaki forvet, dün Bursaspor'la olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.
Sercan, geçtiğimiz sezon sakatlığı nedeniyle ameliyat olmuş ve Bursa'da forma şansı bulamamıştı.
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28 yaşındaki forvet, dün Bursaspor'la olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.
Sercan, geçtiğimiz sezon sakatlığı nedeniyle ameliyat olmuş ve Bursa'da forma şansı bulamamıştı.
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