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Yeni Malatyaspor'da Sercan sürprizi

Yaz transfer döneminin sessiz ekiplerindein Yeni Malatayaspor, Bursaspor'un golcü futbolcusu Sercan Yıldırım'ı istediği öne sürüldü.

Yeni Malatyaspor'da Sercan sürprizi
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29 Temmuz 2018 13:42
Transferde sessiz kaldığı gerekçesiyle taraftarların eleştirisine uğrayan Yeni Malatyaspor'un, Sercan Yıldırım'ı gündemine aldığı iddia edildi.

28 yaşındaki forvet, dün Bursaspor'la olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

Sercan, geçtiğimiz sezon sakatlığı nedeniyle ameliyat olmuş ve Bursa'da forma şansı bulamamıştı.

 

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