Yeni Malatyaspor'da yeni görev dağılımı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'da yeni yönetim kurulu, görev dağılımı yaptı.



Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hacı Ahmet Yaman başkanlığındaki yeni yönetim kurulunun görev dağılımı şöyle:



İkinci başkan: Erdal Gündüz.



Asbaşkan ve mali işler sorumlusu: Faruk Günbay.



Tesis, stat ve taraftar sorumlusu: Celal Özkılıç.



Genel sekreter: Ersin İnak.



Kulüplerle ilişkiler: Köksal Abbasoğulları.



Asbaşkan: Muhammet Serhat Şahingil.



Asbaşkan: Ümit Erdoğan.



Asbaşkan: Hüsamettin Özaydınlı.



Basın sözcüsü: Ramazan Yeşilova.



Proje ve yatırımlar sorumlusu: Mehmet Sinan Altıntop.



TFF ilişkiler sorumlusu: Yusuf Karabulut.



Futbol şube sorumlusu: Zeynel Abidin Karademir.



Altyapı sorumlusu: Fırat Vuran.



Reklam ve pazarlama sorumlusu: Nusret Çaylak.





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