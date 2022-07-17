Yeni Malatyaspor'da yeni görev dağılımı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'da yeni yönetim kurulu, görev dağılımı yaptı.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hacı Ahmet Yaman başkanlığındaki yeni yönetim kurulunun görev dağılımı şöyle:
İkinci başkan: Erdal Gündüz.
Asbaşkan ve mali işler sorumlusu: Faruk Günbay.
Tesis, stat ve taraftar sorumlusu: Celal Özkılıç.
Genel sekreter: Ersin İnak.
Kulüplerle ilişkiler: Köksal Abbasoğulları.
Asbaşkan: Muhammet Serhat Şahingil.
Asbaşkan: Ümit Erdoğan.
Asbaşkan: Hüsamettin Özaydınlı.
Basın sözcüsü: Ramazan Yeşilova.
Proje ve yatırımlar sorumlusu: Mehmet Sinan Altıntop.
TFF ilişkiler sorumlusu: Yusuf Karabulut.
Futbol şube sorumlusu: Zeynel Abidin Karademir.
Altyapı sorumlusu: Fırat Vuran.
Reklam ve pazarlama sorumlusu: Nusret Çaylak.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hacı Ahmet Yaman başkanlığındaki yeni yönetim kurulunun görev dağılımı şöyle:
İkinci başkan: Erdal Gündüz.
Asbaşkan ve mali işler sorumlusu: Faruk Günbay.
Tesis, stat ve taraftar sorumlusu: Celal Özkılıç.
Genel sekreter: Ersin İnak.
Kulüplerle ilişkiler: Köksal Abbasoğulları.
Asbaşkan: Muhammet Serhat Şahingil.
Asbaşkan: Ümit Erdoğan.
Asbaşkan: Hüsamettin Özaydınlı.
Basın sözcüsü: Ramazan Yeşilova.
Proje ve yatırımlar sorumlusu: Mehmet Sinan Altıntop.
TFF ilişkiler sorumlusu: Yusuf Karabulut.
Futbol şube sorumlusu: Zeynel Abidin Karademir.
Altyapı sorumlusu: Fırat Vuran.
Reklam ve pazarlama sorumlusu: Nusret Çaylak.
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