Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Kardemir Karabükspor'u 3-1 yenen Evkur Yeni Malatyaspor, ligde üç hafta sonra galibiyete ulaştı.
İkinci yarının ilk haftasında deplasmanda Osmanlıspor ile golsüz berabere kalan Evkur Yeni Malatyaspor, 19. haftada sahasında Demir Grup Sivasspor'u 1-0 mağlup etti. Sarı-siyahlılar, daha sonra 20. haftada Antalyaspor'a 3-1 mağlup olurken, 21. haftada Kasımpaşa ile 1-1, 22. haftada Bursaspor ile 0-0 berabere kaldı.
Malatya ekibi ligin 23. haftasında konuk ettiği Kardemir Karabükspor'u 23. dakikada Doria, 59. dakikada Boutaib, 68. dakikada da Barazite'nin attığı gollerle 3-1 mağlup etti.
Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de geride kalan 23 haftada 8 galibiyet ve 7 beraberlikle 31 puan topladı.
Malatya ekibi, ligin 24. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak.
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İkinci yarının ilk haftasında deplasmanda Osmanlıspor ile golsüz berabere kalan Evkur Yeni Malatyaspor, 19. haftada sahasında Demir Grup Sivasspor'u 1-0 mağlup etti. Sarı-siyahlılar, daha sonra 20. haftada Antalyaspor'a 3-1 mağlup olurken, 21. haftada Kasımpaşa ile 1-1, 22. haftada Bursaspor ile 0-0 berabere kaldı.
Malatya ekibi ligin 23. haftasında konuk ettiği Kardemir Karabükspor'u 23. dakikada Doria, 59. dakikada Boutaib, 68. dakikada da Barazite'nin attığı gollerle 3-1 mağlup etti.
Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de geride kalan 23 haftada 8 galibiyet ve 7 beraberlikle 31 puan topladı.
Malatya ekibi, ligin 24. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın