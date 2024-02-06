Yazarlardan Galatasaray yorumları: 'Icardi'nin bu hali ile işi zor'

Sabah Spor yazarları, "Galatasaray, Vinicius ve Aurier'i aldı. Aurier, Boey'in boşluğunu doldurur mu? Vinicius, formu düşen Icardi'nin yerini alabilir mi?" sorusuna cevap verdi.
İşte o değerlendirmeler;
"ICARDI'NİN BU HALİ İLE İŞİ ZOR"
GÜRCAN BİLGİÇ: Aurier, Boey'e göre orta kalitesi daha yüksek ama tempo olarak daha düşük bir oyuncu. Takıma farklı şekilde katkıları olacak. Vinicius da yüksek toplarda etkili, kuvvetli bir forvet. Bu ikilinin öne çıkan yetenekleri ile birbirlerini tamamlaması beklenir. Kapalı defanslara karşı oynadığınızda Icardi de Aurier'den faydalanır. Icardi, Zaha'dan sonra, bir rakip daha bulacak rekabet içinde. Birinci santrfor olarak kalmak istiyorsa, bu hali ile işi zor.
"NE YAPACAKLARI MEÇHUL!"
İSKENDER GÜNEN: Bizde yıllardır yabancı transferlerinde büyük yanlışlar yapıyorlar. Çünkü transfer edilirken oyuncunun bulunduğu durum değil kariyeri öne çıkmakta. Örnek Ndombele... Halbuki alacağınız yabancı oyuncunun geçen sezon gösterdiği performans öne alınmalı. Şu an kadroya katılan iki oyuncunun da son durumları göz önüne getirildiğinde, ne yapacakları meçhul. Bir de devre arası yapılan transferlerin yanlışlığı ortadayken...
İşte o değerlendirmeler;
"ICARDI'NİN BU HALİ İLE İŞİ ZOR"
GÜRCAN BİLGİÇ: Aurier, Boey'e göre orta kalitesi daha yüksek ama tempo olarak daha düşük bir oyuncu. Takıma farklı şekilde katkıları olacak. Vinicius da yüksek toplarda etkili, kuvvetli bir forvet. Bu ikilinin öne çıkan yetenekleri ile birbirlerini tamamlaması beklenir. Kapalı defanslara karşı oynadığınızda Icardi de Aurier'den faydalanır. Icardi, Zaha'dan sonra, bir rakip daha bulacak rekabet içinde. Birinci santrfor olarak kalmak istiyorsa, bu hali ile işi zor.
"NE YAPACAKLARI MEÇHUL!"
İSKENDER GÜNEN: Bizde yıllardır yabancı transferlerinde büyük yanlışlar yapıyorlar. Çünkü transfer edilirken oyuncunun bulunduğu durum değil kariyeri öne çıkmakta. Örnek Ndombele... Halbuki alacağınız yabancı oyuncunun geçen sezon gösterdiği performans öne alınmalı. Şu an kadroya katılan iki oyuncunun da son durumları göz önüne getirildiğinde, ne yapacakları meçhul. Bir de devre arası yapılan transferlerin yanlışlığı ortadayken...