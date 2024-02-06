Yazarlardan Galatasaray yorumları: 'Icardi'nin bu hali ile işi zor'

Sabah Spor yazarları,sorusuna cevap verdi.İşte o değerlendirmeler;Aurier, Boey'e göre orta kalitesi daha yüksek ama tempo olarak daha düşük bir oyuncu. Takıma farklı şekilde katkıları olacak.Bu ikilinin öne çıkan yetenekleri ile birbirlerini tamamlaması beklenir. Kapalı defanslara karşı oynadığınızda Icardi de Aurier'den faydalanır. Icardi, Zaha'dan sonra, bir rakip daha bulacak rekabet içinde.Bizde yıllardır yabancı transferlerinde büyük yanlışlar yapıyorlar. Çünkü transfer edilirken oyuncunun bulunduğu durum değil kariyeri öne çıkmakta.Bir de devre arası yapılan transferlerin yanlışlığı ortadayken...