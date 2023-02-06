Yardım kampanyasında malzemeler toplanıyor

GALATASARAY VE TRABZONSPOR'DAN DA AÇIKLAMA

TFF'DEN 20 MİLYON TL

TBF: "KULÜPLERİMİZİN DESTEĞİNİ BEKLİYORUZ"

Kulüplerin Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için başlattığı yardım kampanyasında malzemeler toplanmaya başlandı.Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya göre, vatandaşların, AFAD ihtiyaç listesinde bulunan ısıtıcı, battaniye, nevresim takımı, yastık, gıda kolisi, kuru gıda, hijyen seti, kadın hijyen seti, temiz kıyafet, temiz bebek kıyafeti, uyku tulumu, bebek maması, powerbank, atkı, bere, eldiven gibi malzemeleri Ülker Stadı'nda belirlenen alana bıraktı.Galataaray da, yaptığı açıklamada, Nef Stadyumu'nda toplanan yardım malzemelerinin ilk kısmının yola çıkmak için hazır olduğunu açıkladı."Nef Stadyumu'nda toplanan yardım malzemelerinin ilk kısmı yola çıkmak için hazır"Trabzonspor ise kulüp mağazalarında bulunan tüm kışlık ürünlerin depremzedeler götürülmek üzere tırlara yüklendiğini duyurdu."TS Club depolarımızda bulunan tüm kışlık ürünler depremzedelere ulaştırılmak üzere tırlarımıza yükleniyor"Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu da, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı.TFF'nin internet sitesindenbaşlığıyla yapılan açıklamada,denildi.Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve başta Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa olmak üzere birçok ilde hissedilen depremler sonucunda büyük can kayıplarının yaşandığı ve hala enkaz altında kurtarılmayı bekleyen birçok vatandaşın olduğu belirtilerek,ifadeleri kullanıldı."Türkiye Futbol Federasyonu olarak ülkemizin son zamanlarda karşılaştığı en büyük felaketlerden biri olan bu depremin yaralarını birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma içerisinde hep birlikte saracağımıza inanıyoruz." ifadeleriyle devam edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:Türkiye Basketbol Federasyonu da, tıpkı TFF gibi, depremlerde zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı.TBF'den yapılan açıklamada,denildi.