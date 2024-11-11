Yalovaspor, ligdeki ilk galibiyetini aldı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 6. haftanın son maçında Yalovaspor Basketbol, sahasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 14 sayı farkla 90-76 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Yalovaspor, ligdeki ilk galibiyetini aldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Kasım 2024 23:27
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 6. haftanın son maçında Yalovaspor Basketbol, sahasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 14 sayı farkla 90-76 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 24-22 önde bitiren konuk ekip, devre arasına 43-40 üstün girdi.

İkinci yarıda skor üstünlüğünü ele geçiren Yalovaspor Basketbol, üçüncü çeyreğini 69-62 önde tamamladığı karşılaşmadan 90-76 galip ayrıldı.

Salon: 90. Yıl

Hakemler: Emin Moğulkoç, Zafer Yılmaz, Uğur Akyıldız

Yalovaspor Basketbol: McConico 15, Johnson 17, Kadir Bayram 22, Peterka 16, Sherfield 11, Clark 3, Krampelj 4, Hill, Boran Güler, Egemen Güven 2, Ege Özçelik

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Cooper 15, Cook 14, Lomazs 25, Ayberk Olmaz, McLemore 16, Arca Tülüoğlu 4, Berke Aygündüz, Shittu, Bleijenbergh 2

1. Periyot: 22-24

Devre: 40-43

3. Periyot: 69-62

Beş faulle oyundan çıkan: 34.30 Arca Tülüoğlu (Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket)

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery