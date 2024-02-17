Yalçın Koşukavak: 'Rakibi çok iyi karşıladık'

Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, erken gelen golle oyuncularının motivasyonunun düştüğünü dile getirdi.



Koşukavak, Necmi Kadıoğlu Stadı'nın kendisi için çok anlam ifade ettiğini aktararak, "Ben Bursaspor'un teknik direktörüyken 2019'da İstanbulspor'a rakip olmuştum. O zaman buraya gelmiştim. Yalçın Koşukavak, İstanbulspor'da herkes tarafından tanındı. Bu statta çok güzel hatıralarım var. Çok güzel işler başardık." diye konuştu.



Maça iyi başladıklarını belirten Koşukavak, şunları kaydetti:



"Golü erken bulunca oyuncularımın motivasyonu düştü. Seyirci de yoktu. Bunlardan dolayı konsantrasyon kaybı yaşadık. 15-30. dakikalar arsında baskı yedik. Sonrasında da rakip golü buldu. Krizli dakikalarımız devam etti. Devre arasında oyuncularımla teknik anlamda bazı paylaşımlar yaptım. İkinci yarıda daha çok pozisyon bulduk. Zaman zaman kontratak yedik ama rakibi de iyi karşıladık. Son bölümde de önde oynarken duran top kazandık. Kornerden de gol bulduk ve maçı kazandık. Oyuncularımı tebrik ederim. 36 puana ulaştık. İnşallah hedeflediğimiz yere gideriz. Tuzlaspor'a da başarılar dilerim."







