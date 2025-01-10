Yağlı güreşe ilgi 2025'te daha da artacak

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, yağlı güreşe ilginin artacağını söyledi.



Başkan İbrahim Türkiş ve başpehlivan Enes Doğan, AA muhabirine 2025 yılı beklentileriyle ilgili açıklamada bulundu.



Her yıl daha iyiye gitmeyi hedeflediklerini vurgulayan Türkiş, "Bu sezon, geçtiğimiz sezondan çok daha güzel oldu. Her açıdan daha iyiydi. İnşallah gelecek sezon da bu sezondan daha iyi olacak. İnşallah 2025 sezonu tüm sporcularımız açısından daha güzel ve heyecanlı bir şekilde devam eder." dedi.



Türkiş, 2025 sezonunda birtakım yenilikler yapacaklarını belirterek, "Türkiye'de yağlı güreş, güreş dalları içerisinde en popüler olanı. İlk üçte yer alan bir popülerliğe sahip. Yağlı güreşin hak ettiği değeri tam alamadığını görüyoruz. Bu ligle birlikte ivmeyi artırdık. Heyecan düzeyi yüksek olduğu için ilgi de arttı. İlginin daha güçlü bir şekilde çoğalacağına inanıyoruz. İzleyicilerimizin bizden beklentileri var. Bu beklentiler doğrultusunda yenilikler yapacağız." ifadelerini kullandı.



- Doğan: "Yağlı güreş, futbol kadar talep görse daha iyi yerlere gelebilir"



CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi 2024 sezonu şampiyonu başpehlivan Enes Doğan, elde ettiği başarının kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.



Hazırlıklara devam ettiğini kaydeden Doğan, "Yağlı güreş futbol kadar talep görse, daha iyi yerlere gelebilir, daha çok insana ulaşabiliriz. Bu ligle birlikte yağlı güreşin Türkiye'de daha çok tanınacağına inanıyorum. Üç aydır yeni sezon için çalışmalara devam ediyoruz. Kampa girdik, bir 3 ay daha çalışacağız. Sonrasında 2025 sezonuna başlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.



