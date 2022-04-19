Xavi: 'Şampiyonluk artık gitti'

Barcelona teknik direktörü Xavi Hernandez, Cadiz'e mağlup oldukları karşılaşmanın ardından konuştu.



Başarılı teknik adam şampiyonluk umutlarının tamamen bittiğini belirttiği açıklamasında, "Bu sezon şampiyonluk umudu tamamen bitti. Kalan maçlarımızın hepsi finaldi, bugünkü finali kaybettik. 7 maç kaldı ve biz Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için savaşacağız" diye konuştu.



Rakipleri Cadiz'in kusursuz bir savunma oyunu oynadığını belirten Xavi, "Kazanmak için elimize çok fırsat geçti ama başaramadık. Kendimizi eleştirip neleri yanlış yaptığımızı bulmalıyız. Ben bu takımın sorumlusu olarak bu mağlubiyetin en sorumlu kişisiyim. Takımla konuşacağım ve Şampiyonlar Ligi'nin gelecek yıl elimizden gitmesine izin vermeyeceğiz." sözlerini kullandı.





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