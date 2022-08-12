Xavi: 'Miralem Pjanic kalıyor!'

Barcelona'da gelecek-gidecek isimlerin yanısıra iç transferdeki yapılanma da merak ediliyor. İspanyol basını mali sorunlar yaşayan Katalan devinin, Franck Kessie ve Andreas Christensen gibi yıldızılara lisans çıkaramama ihtimali bulunduğunu yazdı.



Diğer yeni transferler Robert Lewandowski, Raphinha ve Jules Kounde'nin yanı sıra sözleşmeleri sona erdikten sonra yeni anlaşmalar imzalayan Sergi Roberto ve Ousmane Dembele de henüz kaydedilmedi.



Bu yaz şimdiye kadar transferlere 150 milyon Euro'nun üzerinde para ödeyen Barcelona, başta Sergio Busquest ve Gerard Pique olmak üzere oyuncularından indirim istedi.



"BENİ İKNA ETTİ"



Gerçekleştirilen transferlerin oynatılmama riski sonrasında teknik direktör Xavi Hernandez de takviye için çözümleri takım içinde aramaya başladı. Orta alanda rotasyon isteyen İspanyol hocanın, geçen sezon Beşiktaş 'a kiralanan ancak sezon başı kampında gösterdiği performansla dikkat çeken Miralem Pjanic'in takımda kalacağını açıkladı. Xavi bugün düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtlarken; Pjanic konusunda da, "Beni ikna etti. Bizimle kalacak" dedi.



BEŞİKTAŞ'TA 4 ASİST



Geçen sezonu Beşiktaş'ta kiralık geçiren Miralem Pjanic, Michy Batshuayi'yle birlikte büyük umutlarla gelmişti. Pjanic 26 maçta siyah-beyazlı formayı giyerken, gol sevinci yaşayamamış ve sadece 4 asistle sezonu tamamlamıştı. Batshuayi ise 14 gol, 5 asistlik katkı sağlamıştı.









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