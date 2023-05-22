Xavi, Messi'nin transfer söylentilerine cevap verdi!

Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, Real Valladolid karşılaşması öncesi soruları yanıtladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Xavi, Messi'nin transfer söylentilerine cevap verdi!
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22 Mayıs 2023 17:44
Sezonu şampiyon tamamlayan Barcelona'nın Teknik Direktörü Xavi Hernandez, Real Valladolid ile karşılaşacakları maç öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 

İspanyol teknik adam Messi'nin Barcelona'ya olası transferi hakkında da konuştu. 

Xavi, ''Messi'nin transferi havada. Birçok şeye bağlı ama daha fazlasını söyleyemem. O muhteşem bir oyuncu. Harika bir arkadaşlığımız var. Olup olmayacağını göreceğiz, bu transfer sadece bizim isteğimize değil onun da isteğine bağlı'' dedi.

Xavi, Joshua Kimmich iddiaları üzerine ise ''O muhteşem bir oyuncu. Rolünün en iyilerinden biri'' ifadelerini kullandı.
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