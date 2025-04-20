İspanyol devi Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti'nin görevinden ayrılmasına ve Bayer Leverkusen Teknik Direktörü Xabi Alonso'nun göreve gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.



Alman ekibi, 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Xabi Alonso için Real Madrid'den serbest kalma bedeli ödemesi talep ediyor.



Real Madrid ise yaklaşık 10-15 milyon euro arasında olduğu düşünülen bu tutarı, bir teknik direktör için ödemeyi doğru bulmuyor.



Bu sebeple Madrid ekibi, genç oyunculardan oluşan bir paketle Leverkusen'in kapısını çalmaya hazırlanıyor.



ALONSO'YU VER, ARDA'YI AL



Diario Sport'un haberine göre, teklif edilmesi beklenen futbolculardan bir tanesi milli yıldızımız Arda Güler. Real Madrid, Arda Güler'in kiralık olarak Leverkusen'de oynamasına sıcak bakıyor.



Arda ise Bundesliga'dan ziyade Serie A'daki tekliflere daha açık olduğunu yönetime iletti.



PERFORMANSI



Bu sezon Real Madrid ile 34 maça çıkan Arda, 3 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.