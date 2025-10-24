24 Ekim
Rijeka-Sparta Prag
0-0ERT
24 Ekim
Karagümrük-Kayserispor
20:00
24 Ekim
Erzurumspor-Ümraniye
0-08'
24 Ekim
Sivasspor-Hatayspor
20:00
24 Ekim
Werder Bremen-Union Berlin
21:30
24 Ekim
Leeds United-West Ham United
22:00
24 Ekim
Real Sociedad-Sevilla
22:00
24 Ekim
AC Milan-Pisa
21:45
24 Ekim
Paris FC-Nantes
21:45
24 Ekim
SC Heerenveen-NAC Breda
21:00

Xabi Alonso, Kenan Yıldız'ı istiyor!

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, Juventus'un parlayan yıldızı Kenan Yıldız'ı kadrosunda görmek istiyor.

calendar 24 Ekim 2025 14:49
Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso'nun, Juventus forması giyen milli yıldız Kenan Yıldız'ı kadrosunda görmek istediği iddia edildi.

İtalyan basınına konuşan menajer Giovanni Branchini, genç futbolcunun Alonso'nun transfer listesinde yer aldığını doğruladı.

Branchini, Tutto Mercato'ya yaptığı açıklamada çarpıcı ifadeler kullandı:

"Xabi, Mbappe dışında herkesin gitmesine razı, yeter ki Yıldız'ı alabilsin. Kenan Yıldız, Real Madrid'e Xabi Alonso tarafından isteniyor."

JUVENTUS'TA MÜTHİŞ PERFORMANS

Bu sezon Juventus formasıyla 14 resmi maçta görev yapan 19 yaşındaki futbolcu, 5 gol ve 6 asistlik katkısıyla dikkatleri üzerine çekti.

Yıldız, yalnızca Serie A'da değil, Avrupa arenasında da adından söz ettirdi.

Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Juventus'un Real Madrid ile oynadığı karşılaşmada Kenan Yıldız, takım kaptanı olarak sahaya çıkmıştı.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Beşiktaş 9 5 1 3 15 11 16
7 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 9 3 2 4 15 14 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Rizespor 9 2 3 4 10 13 9
12 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 9 1 4 4 7 9 7
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
