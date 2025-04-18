Xabi Alonso için 20 milyon euro!

Bayer Leverkusen, Real Madrid'in Xabi Alonso için teklif yapması durumunda İspanyol ekibinden 15-20 milyon euro sözleşme fesih bedeli talep edecek.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Xabi Alonso için 20 milyon euro!
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18 Nisan 2025 19:17
Bayer Leverkusen, teknik direktörü Xabi Alonso'nun geleceği için vereceği kararı bekliyor.

EN GÜÇLÜ ADAY

Real Madrid'de Carlo Ancelotti ile yolların ayrılması bekleniyor. İspanyol devinde Ancelotti sonrası adı geçen en güçlü isim Xabi Alonso.

Sky'da yer alan habere göre, Alonso'nun temsilcisinin geçtiğimiz günlerde Real Madrid ile bir kez daha temaslarda bulunduğu yazıldı. Real Madrid, Alonso için henüz Bayer Leverkusen ile temasa geçmedi.

LEVERKUSEN'İN BEKLENTİSİ

Bayer Leverkusen, Real Madrid'in Alonso için teklif yapması durumunda İspanyol devinden 15-20 milyon euro sözleşme fesih bedeli talep edecek.

Alonso, geleceği için henüz kararını vermedi. Bayer Leverkusen, 43 yaşındaki teknik adamın kararını bekliyor.

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