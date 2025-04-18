Xabi Alonso için 20 milyon euro!

Bayer Leverkusen, teknik direktörü Xabi Alonso'nun geleceği için vereceği kararı bekliyor.



EN GÜÇLÜ ADAY



Real Madrid'de Carlo Ancelotti ile yolların ayrılması bekleniyor. İspanyol devinde Ancelotti sonrası adı geçen en güçlü isim Xabi Alonso.



Sky'da yer alan habere göre, Alonso'nun temsilcisinin geçtiğimiz günlerde Real Madrid ile bir kez daha temaslarda bulunduğu yazıldı. Real Madrid, Alonso için henüz Bayer Leverkusen ile temasa geçmedi.



LEVERKUSEN'İN BEKLENTİSİ



Bayer Leverkusen, Real Madrid'in Alonso için teklif yapması durumunda İspanyol devinden 15-20 milyon euro sözleşme fesih bedeli talep edecek.



Alonso, geleceği için henüz kararını vermedi. Bayer Leverkusen, 43 yaşındaki teknik adamın kararını bekliyor.



