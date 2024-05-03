Xabi Alonso: '3 kupayı birden kazanabiliriz'

Bayer Leverkusen Teknik Direktörü Xabi Alonso, UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında 2-0 mağlup ettikleri Roma karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.



İşte Alonso'nun açıklamaları;



"Güçlü ve disiplinli bir şekilde çok mücadele ettik ama hala yapmamız gereken çok iş var. Kontra atakları iyi yaptık ve belki de üçüncü golü atmak için elimize geçen fırsatları değerlendiremedik ama yine de memnunuz. Umarım ikinci maçta taraftarlarımızla birlikte kutlama yapabiliriz. Zeka ve olgunlukla kazanılmış bir performanstı. Roma şansını denedi, açılış golü bize daha fazla güven verdi, topun içinde ve dışında doğru olanı yaptık. 47 maç, olağanüstü bir seri. Takımın harika bir zihniyete sahip olduğunu, takım genelinde sürekli bir konsantrasyon seviyesi olduğunu söyleyebilirim ama şimdi durmak istemiyoruz. Bunu sezonun geri kalanında da devam ettirmeliyiz. Üç kupayı da kazanmaya yakınız."

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU