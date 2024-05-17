Süper Lig AŞ için geri sayım

Türkiye Fubol Federasyonu ile kulüpler arasında en büyük anlaşmazlık konuları artık tarihe karışacak.



Avrupa'nın üst düzey liglerinde olduğu gibi Süper Lig'in patronu, o ligde oynayan kulüpler olacak. Spordome şirketi sahibi Alp Üstüngör'le Premier Lig'in danışmanlığını yapan Nic Coward'ın ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar artık uygulama aşamasına geldi. Avrupa'nın üst düzey liglerinin yapılan inceleme ve analizleriyle hazırlanan altyapı çalışmaları Ziraat Türkiye Kupası'ndan sonra düzenlenecek geniş katılımlı bir organizasyonla tanıtılacak.



WEB SİTESİ FAALİYET AŞAMASINDA



Daha önce sosyal medya hesapları açılan Süper Lig A.Ş'nin logosu, web tasarımı ve aplikasyonlarının da hazırlandığı öğrenildi. Bu şekilde Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'in yönetimini büyük ölçüde Süper Lig A.Ş.'ye devredecek.



Kulüplerin belirleyeceği profesyoneller tarafından yönetilecek olan Süper Lig A.Ş. kulüplerin ortak çıkarlarını korumakla görevli olacak. Ayrı bir yönetimi ve başkanı olan şirketin başına geçmeye aday isimlerden birinin Göksel Gümüşdağ olduğu iddia edildi.



Bu kapsamda Süper Lig A.Ş. adına yapılan yayın ve sponsorluk gelirleri de bu şirkette toplanacak ve kulüplere dağıtılacak.





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