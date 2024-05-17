Emirhan Topçu'dan transfer açıklaması!

Rizespor'da oynadığı futbolla Avrupa takımlarının radarına giren Emirhan Topçu, geleceği hakkında konuştu.



Kontratı 2025'te bitecek 23 yaşındaki stoper, "Rizespor'dan yetiştim ve iki sezondur kaptanım. Bu benim için çok büyük bir onur. Rizeliyim bu yüzden çok daha gururluyum. İki hedefim var; Milli Takım ve Rizespor'dan Avrupa'ya gitmek. Getafe ve Las Palmas devre arası görüştü olmadı. Yöneticilere şunu söyledim; 'Ben sadece futbola odaklanmak istiyorum. Transfere kafa yoramam'. Sezon sonu mu olur, bir dahaki sezon mu, bakacağız" dedi.



Rizespor'da bu sezon 32 maçta süre bulan Emirhan Topçu, 1 gol attı ve 4 asist yaptı.





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