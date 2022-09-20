Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Wout Weghorst, siyah-beyazlı takımdaki üstün performansının ardından Hollanda Milli Takımı'na davet aldı. Weghorst, sosyal medya hesabından Beşiktaş taraftarlarına seslendi.
"HATALARIMIZDAN DERS ÇIKARACAĞIZ"
Wout Weghorst yaptığı paylaşımda, "Hatalarımızdan ders çıkarıp yolumuza devam etmeliyiz. Daha güçlü ve daha iyi olacağız. Bizi her koşulda desteklediğiniz için teşekkür ederim. Milli aradan sonra görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Beşiktaş'ta geride kalan 7 maçta maksimum katkı veren Wout Weghorst, 3 gol ve 4 asist üretti. Weghorst, Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşamanın dışında Hollanda Milli Takımı'nda da birinci santrfor olmayı amaçlıyor.
WEGHORST'UN BONSERVİSİ NE KADAR?
İngiliz ekibi Burnley'den 10 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralanan 30 yaşındaki golcü oyuncunun bonservisini almak isteyen Beşiktaş, anlaşma gereği tutarı 4 taksitte ödeyebilecek. Katar'daki Dünya Kupası öncesinde girişim yapılması planlanıyor.
"HATALARIMIZDAN DERS ÇIKARACAĞIZ"
Wout Weghorst yaptığı paylaşımda, "Hatalarımızdan ders çıkarıp yolumuza devam etmeliyiz. Daha güçlü ve daha iyi olacağız. Bizi her koşulda desteklediğiniz için teşekkür ederim. Milli aradan sonra görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Beşiktaş'ta geride kalan 7 maçta maksimum katkı veren Wout Weghorst, 3 gol ve 4 asist üretti. Weghorst, Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşamanın dışında Hollanda Milli Takımı'nda da birinci santrfor olmayı amaçlıyor.
WEGHORST'UN BONSERVİSİ NE KADAR?
İngiliz ekibi Burnley'den 10 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralanan 30 yaşındaki golcü oyuncunun bonservisini almak isteyen Beşiktaş, anlaşma gereği tutarı 4 taksitte ödeyebilecek. Katar'daki Dünya Kupası öncesinde girişim yapılması planlanıyor.