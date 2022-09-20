"HATALARIMIZDAN DERS ÇIKARACAĞIZ"

BU SEZONKİ PERFORMANSI

WEGHORST'UN BONSERVİSİ NE KADAR?

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Wout Weghorst, siyah-beyazlı takımdaki üstün performansının ardından Hollanda Milli Takımı'na davet aldı. Weghorst, sosyal medya hesabından Beşiktaş taraftarlarına seslendi.Wout Weghorst yaptığı paylaşımda, "Hatalarımızdan ders çıkarıp yolumuza devam etmeliyiz. Daha güçlü ve daha iyi olacağız. Bizi her koşulda desteklediğiniz için teşekkür ederim. Milli aradan sonra görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.Beşiktaş'ta geride kalan 7 maçta maksimum katkı veren Wout Weghorst, 3 gol ve 4 asist üretti. Weghorst, Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşamanın dışında Hollanda Milli Takımı'nda da birinci santrfor olmayı amaçlıyor.İngiliz ekibi Burnley'den 10 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralanan 30 yaşındaki golcü oyuncunun bonservisini almak isteyen Beşiktaş, anlaşma gereği tutarı 4 taksitte ödeyebilecek. Katar'daki Dünya Kupası öncesinde girişim yapılması planlanıyor.