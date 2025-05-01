Wolves tur atladı, Lakers elendi, Rockets direndi!

NBA'de 30 Nisan gecesi oynanan playoff karşılaşmalarında Minnesota Timberwolves tur atlarken, Milli oyuncumuz Alperen Şengün'lü Houston Rockets ise aldığı galibiyetle seriye tutunmayı başardı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Wolves tur atladı, Lakers elendi, Rockets direndi!
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01 Mayıs 2025 09:11
Son güncelleme 01 Mayıs 2025 09:17
NBA'de 30 Nisan gecesi oynanan playoff karşılaşmalarında Minnesota Timberwolves tur atlarken, Milli oyuncumuz Alperen Şengün'lü Houston Rockets ise aldığı galibiyetle seriye tutunmayı başardı.

Minnesota Timberwolves 103 – 96 Los Angeles Lakers (Minnesota seriyi 4-1 kazandı)

Target Center'da oynanan karşılaşmada, Timberwolves rakibini bir kez daha mağlup ederek seriyi noktaladı ve Batı Konferansı'nda yarı finale yükseldi.
Maç boyunca pota altını domine eden Rudy Gobert, 27 sayı – 24 ribaunt ile yıldızlaştı. Anthony Edwards 18 sayıyla katkı verirken, Jaden McDaniels da savunmada etkiliydi.

Lakers cephesinde LeBron James 21 sayı – 11 asist ile mücadele etse de, Luka Doncic'in 25 sayısı galibiyet için yeterli olmadı. Özellikle son çeyrekteki hücumdaki dağınıklık, Lakers'ın vedasını getirdi.



Houston Rockets 131 – 116 Golden State Warriors (Warriors 3-2 önde)

Hayatta kalma maçına çıkan Houston Rockets, taraftarı önünde etkileyici bir galibiyet alarak seriyi 6. maça taşıdı.

Maçın yıldızı Fred VanVleet oldu: 26 sayı – 7 asist ile oynadı. Genç yıldız Amen Thompson ise 25 sayı – 5 top çalma ile savunmada ve hücumda fark yarattı.

Türk basketbolseverlerin gözdesi Alperen Şengün, 15 sayı – 9 ribaunt – 9 asist ile triple-double'ın kıyısından döndü.

Warriors'ta Steph Curry'nin 31 sayısı ve Klay Thompson'ın 22 sayısı galibiyet için yeterli olmadı. Serinin 6. maçı San Francisco'da oynanacak.

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