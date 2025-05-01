NBA'de 30 Nisan gecesi oynanan playoff karşılaşmalarında Minnesota Timberwolves tur atlarken, Milli oyuncumuz Alperen Şengün'lü Houston Rockets ise aldığı galibiyetle seriye tutunmayı başardı.



Minnesota Timberwolves 103 – 96 Los Angeles Lakers (Minnesota seriyi 4-1 kazandı)



Target Center'da oynanan karşılaşmada, Timberwolves rakibini bir kez daha mağlup ederek seriyi noktaladı ve Batı Konferansı'nda yarı finale yükseldi.

Maç boyunca pota altını domine eden Rudy Gobert, 27 sayı – 24 ribaunt ile yıldızlaştı. Anthony Edwards 18 sayıyla katkı verirken, Jaden McDaniels da savunmada etkiliydi.



Lakers cephesinde LeBron James 21 sayı – 11 asist ile mücadele etse de, Luka Doncic'in 25 sayısı galibiyet için yeterli olmadı. Özellikle son çeyrekteki hücumdaki dağınıklık, Lakers'ın vedasını getirdi.







Houston Rockets 131 – 116 Golden State Warriors (Warriors 3-2 önde)



Hayatta kalma maçına çıkan Houston Rockets, taraftarı önünde etkileyici bir galibiyet alarak seriyi 6. maça taşıdı.



Maçın yıldızı Fred VanVleet oldu: 26 sayı – 7 asist ile oynadı. Genç yıldız Amen Thompson ise 25 sayı – 5 top çalma ile savunmada ve hücumda fark yarattı.



Türk basketbolseverlerin gözdesi Alperen Şengün, 15 sayı – 9 ribaunt – 9 asist ile triple-double'ın kıyısından döndü.



Warriors'ta Steph Curry'nin 31 sayısı ve Klay Thompson'ın 22 sayısı galibiyet için yeterli olmadı. Serinin 6. maçı San Francisco'da oynanacak.



