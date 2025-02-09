Vitor Pereira yönetimindeki Wolverhampton, İngiltere FA Cup 4. tur maçında deplasmanda Championship ekibi Blackburn ile karşılaştı.



Ewood Park'ta oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-0 kazandı.



Wolverhampton'a galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Joao Gomes ve 34. dakikada Matheus Cunda kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Wolverhampton, adını bir üst tura yazdırdı. Blackburn ise turnuvaya veda eden ekip oldu.





