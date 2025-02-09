Vitor Pereira yönetimindeki Wolverhampton, İngiltere FA Cup 4. tur maçında deplasmanda Championship ekibi Blackburn ile karşılaştı.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Ewood Park'ta oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-0 kazandı.
Wolverhampton'a galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Joao Gomes ve 34. dakikada Matheus Cunda kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Wolverhampton, adını bir üst tura yazdırdı. Blackburn ise turnuvaya veda eden ekip oldu.
Ewood Park'ta oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-0 kazandı.
Wolverhampton'a galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Joao Gomes ve 34. dakikada Matheus Cunda kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Wolverhampton, adını bir üst tura yazdırdı. Blackburn ise turnuvaya veda eden ekip oldu.