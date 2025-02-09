Wolverhampton, FA Cup'ta tur atladı

Vitor Pereira yönetimindeki Wolverhampton, İngiltere FA Cup 4. tur maçında deplasmanda Championship ekibi Blackburn'u 2-0 mağlup etti ve bir üst tura yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Wolverhampton, FA Cup'ta tur atladı
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09 Şubat 2025 17:24
Vitor Pereira yönetimindeki Wolverhampton, İngiltere FA Cup 4. tur maçında deplasmanda Championship ekibi Blackburn ile karşılaştı.

Ewood Park'ta oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-0 kazandı. 

Wolverhampton'a galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Joao Gomes ve 34. dakikada Matheus Cunda kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Wolverhampton, adını bir üst tura yazdırdı. Blackburn ise turnuvaya veda eden ekip oldu.


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