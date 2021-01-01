Wojnarowski'ye göre Rubio, Lakers için uygun bir hedef!

ESPN yazarı Adrian Wojnarowski, Minnesota Timberwolves point guardı Ricky Rubio'nun, Los Angeles Lakers serbest oyuncu döneminde Dennis Schröder'ı kaybederse kendileri için uygun bir hedef olabileceğini söyledi.



Schröder, beklentileri karşılamasa da 2020-21 sezonunda Lakers kadrosunun önemli bir parçasıydı. Maç başına ortalama 15.4 sayı, 3.5 ribaund ve 5.8 asist ile oynayan Schröder'ın ortalamaları playoffta düşüş görmüş, maç başına 14.3 sayı, 3.0 ribaund ve 2.8 asiste gerilemişti.



Alman oyuncunun değeri konusunda Lakers'la anlaşamadığı ve bu nedenle, iki tarafın bu yaz yolları ayırmasına oldukça muhtemel olarak bakıldığı belirtilmişti.



2020-21 sezonunda maç başına 8.6 sayı, 3.3 ribaund ve 6.4 asist ortalamaları tutturmuş olan 30 yaşındaki Rubio, Schröder gibi bir skorer olmasa da, oldukça iyi bir top dağıtıcı olarak biliniyor ve kariyerinde 7.6'lik bir asist ortalamasına sahip.



Rubio'nun bir sezon daha sözleşmesi bulunan Timberwolves ekibinin 2021-22 sezonunda rekabetçi bir konumda olması beklenmediğinden ötürü, takımın kendisini düşük bir fiyata takas etme şansı olabileceğine inanılıyor.



