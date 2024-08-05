Washington Wizards'ın, Jonas Valanciunas'ı takas için uygun hale geldiğinde göndermeyi düşündüğü iddia edildi.



Heavy Sports'tan Sean Deveney, Wizards'ın Aralık ayında takas için uygun hale geldiğinde Valanciunas'ı takımdan gönderme konusunu araştırmasının beklendiğini belirtti.



Valanciunas geçen sezon dayanıklılığını ve etkinliğini sergileyerek, New Orleans Pelicans formasıyla sezonun 82 maçın hepsinde forma giymiş, maç başına ortalama 12,2 sayı, 8,8 ribaund ve 2,1 asist üretmişti.



Wizards'ın Valanciunas'ı takas etme planının, gelecek için stratejik bir hamle olarak görüldüğü bildirildi.



Los Angeles Lakers'ın Valanciunas'ı takas etmekle ilgilendiği öne sürülüyordu.





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