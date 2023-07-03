Wimbledon'un son finalisti turnuvadan çekildi

Dünyanın en prestijli tenis turnuvası Wimbledon'da geçen yılın finalisti Nick Kyrgios, sakatlığı nedeniyle turnuvadan çekildiğini açıkladı.



Yunan tenisçi yaptığı açıklamada turnuvanın başlamasından bir gün sağlık durumu nedeniyle turnuvadan çekilmek zorunda olduğunu aktardı. Böylelikle Nick Kyrgios'un çekilmesiyle ilk turda eşleştiği rakibi David Goffin tur atlamış oldu.



Kyrgios, Wimbledon'da geçen yıl Rafael Nadal sakatlandığı için yarı final oynamadan finale adını yazdırmıştı.





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