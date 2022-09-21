Willian Arao'nun hücuma katkısı dikkat çekiyor!

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Willian Arao takıma alıştıkça savunma performansının yanına hücum katkısını da ekliyor.
Brezilyalı ön libero kesici özelliklerine asistlerini de kattı. 2-0 kazanılan Kayseri maçında Pedro'ya asist yapan 30 yaşındaki futbolcu, Alanya'yı da pas geçmedi.
Willian Arao, Gustavo'nun golünde pası verdi. Asist sayısı da 2'ye yükseldi.
Brezilyalı ön libero kesici özelliklerine asistlerini de kattı. 2-0 kazanılan Kayseri maçında Pedro'ya asist yapan 30 yaşındaki futbolcu, Alanya'yı da pas geçmedi.
Willian Arao, Gustavo'nun golünde pası verdi. Asist sayısı da 2'ye yükseldi.