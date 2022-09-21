Willian Arao'nun hücuma katkısı dikkat çekiyor!

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Willian Arao takıma alıştıkça savunma performansının yanına hücum katkısını da ekliyor. Brezilyalı ön libero kesici özelliklerine asistlerini de kattı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Willian Arao'nun hücuma katkısı dikkat çekiyor!
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21 Eylül 2022 13:28
Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Willian Arao takıma alıştıkça savunma performansının yanına hücum katkısını da ekliyor.

Brezilyalı ön libero kesici özelliklerine asistlerini de kattı. 2-0 kazanılan Kayseri maçında Pedro'ya asist yapan 30 yaşındaki futbolcu, Alanya'yı da pas geçmedi.

Willian Arao, Gustavo'nun golünde pası verdi. Asist sayısı da 2'ye yükseldi. 




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