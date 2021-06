Williams: "'Çıkıp oynayalım' zihniyetiyle bu iş olmaz"

Phoenix Suns başantrenörü Monty Williams, Suns'ın Batı Konferansı Finallerinin 6. maçında LA Clippers'ı elemek için "her şeyi göze alması" gerektiğini söyledi.



Geçtiğimiz gece oynanan 5. maçta Devin Booker (31 sayı) ve Chris Paul (22 sayı ve 8 asist) liderliğindeki Suns, birkaç kez çıkış yakalamış olsa asla kontrolü ele geçiremedi. İlk çeyrekte farkı dört sayıya, ikinci çeyrekte ise iki sayıya indiren ekip, üçüncü çeyreğin bitimine 8:27 kala 62-61 öne geçti. Phoenix son olarak, dördüncü çeyreğin bitmesine 6:58 kala rakibine en fazla dört sayı yaklaştı.



Williams, maçtan sonra şunları söyledi:



"Maça başlama şeklimiz kabul edilemez. Bizim için büyük bir eksiklik oldu. 'Çıkıp oynayalım' zihniyetiyle oynayamayacağımız çok bariz. Basitçe anlatmak gerekirse, ilk çeyrekte onlar (Clippers) her şeyi göze alarak oynamışlardı.



Her zaman bu hissiyatla oynamak zorundasınız. Olay budur. Sırf seride öndesiniz diye, çıkıp oynadığınızda rakip size maçı verecek diye bir şey yok. Bunu anlamamız gerekiyordu ve sanırım artık şimdi anlıyoruz. Bir dahaki sefere oynadığımızda daha iyi olacağız."



"YUMRUĞU MAÇIN BAŞINDA YEDİK"



Paul'un açıklamaları şu şekildeydi:



"Çeyrek sonlarını daha iyi oynamalıyız. Bu, tüm seri boyunca bizim için bir problem oldu. Çeyrek sonlarını, iki buçuk, üç dakikalık süreçleri oynayabilmemiz gerekiyor. Bir ara öne geçmiştik ve bir ya da iki sayı geriye düşmüştük, ama sonra bir basket bulup seri yakalamışlardı."



Booker ise şu ifadeleri kullandı:



"Bu yenilginin sorumluluğu hepimizin. Çıktılar ve henüz maçın başında ağzımıza yumruğu geçirdiler. Bence bazı noktalarda iyi oynamış olsak da, kolay kolay düşmeyeceklerini gösterdiler. Yani başından sonuna kadar odaklı kalmaya mecbur olduğumuzu gördük. Bana kalırsa 6. maç için hazırız. Kendi sahamızda yenilmiş olmak pek iyi olmadı, ama hazır olacağız."