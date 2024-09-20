Willi Orban: "Sağlımız tehlikeye giriyor"

Leipzig forması giyen Willi Orban, yoğun maç programı için serzenişte bulundu.

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Willi Orban: 'Sağlımız tehlikeye giriyor'
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20 Eylül 2024 20:15
Leipzig forması giyen Willi Orban, yoğun maç programıyla ilgili açıklama yaptı.

Willi Orban yaptığı açıklamada, "Futbolu seviyorum, Şampiyonlar Ligi'ni seviyorum, Budapeşte'de kapalı gişe oynayan seyircilerin önünde Macaristan için oynamayı seviyorum, Bundesliga'yı seviyorum." ifadelerini kullandı.

Açıklamalarına devam eden tecrübeli futbolcu, "Hobimi mesleğime dönüştürebilmenin büyük ayrıcalığını yaşıyorum. Ancak artık bunun sağlığımız için tehlikeli olabileceği bir noktadayız." dedi.

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