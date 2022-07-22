Wiliam Carvalho'ya son talip Monza

Serie A'da ilk kez boy gösterecek Silvio Berlusconi'nin takımı Monza, güçlü bir kadro kurmak adına kolları sıvadı.



İspanyol basınında yer alan haberde; İtalyan ekibinin, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündemine gelen William Carvalho ile ilgilendiği aktarıldı.



Monza'nın resmi henüz bir resmi teklif yapmadığı, Real Betis'in Portekizli futbolcudan bonservis beklentisinin 8-10 milyon euro olduğu ifade edildi. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da bu rakamlar nedeniyle 30 yaşındaki futbolcunun transferinden vazgeçtiğinin altı çizildi.



William Carvalho'nun ise, Real Betis'ten ayrılmak için yıllık 3 milyon euro ve 3 senelik kontrat istediği kaydedildi.





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