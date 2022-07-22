Wiliam Carvalho'ya son talip Monza

İtalya Serie A ekiplerinden Monza'nın, transfer döneminde adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile de geçen William Carvalho ile ilgilendiği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Wiliam Carvalho'ya son talip Monza
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22 Temmuz 2022 16:51
Serie A'da ilk kez boy gösterecek Silvio Berlusconi'nin takımı Monza, güçlü bir kadro kurmak adına kolları sıvadı.

İspanyol basınında yer alan haberde; İtalyan ekibinin, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündemine gelen William Carvalho ile ilgilendiği aktarıldı.

Monza'nın resmi henüz bir resmi teklif yapmadığı, Real Betis'in Portekizli futbolcudan bonservis beklentisinin 8-10 milyon euro olduğu ifade edildi. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da bu rakamlar nedeniyle 30 yaşındaki futbolcunun transferinden vazgeçtiğinin altı çizildi.

William Carvalho'nun ise, Real Betis'ten ayrılmak için yıllık 3 milyon euro ve 3 senelik kontrat istediği kaydedildi.

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