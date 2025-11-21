Wilfried Singo'dan Galatasaray taraftarına mesaj

Galatasaray 'ın yeni yıldızı Wilfried Singo, kulübün YouTube kanalına konuk olarak hem transfer sürecini hem de sarı-kırmızılı takıma dair hedeflerini anlattı.

Türkiye'ye adım attığı ilk günden bu yana büyük bir sevgi gördüğünü belirten Fildişili futbolcu, Galatasaray atmosferinin kendisini adeta büyülediğini söyledi.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE NEDEN FİNALE ÇIKMAYALIM?"

Galatasaray'ın Avrupa hedeflerine vurgu yapan Singo, "İnanılmaz saygı ve sevgi görüyorum. Galatasaray başka bir dünya. Transfer olduktan sonra bambaşka bir atmosferle karşılaştım. Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale, finale ulaşmak için elimizden geleni yapacağız. Hatta neden kazanmıyoruz? Çok iyi bir takımımız var" ifadelerini kullandı.

TRANSFERDE OKAN BURUK ETKİSİ

Sarı-kırmızılı formayı seçme sürecini anlatan yıldız oyuncu, teknik direktör Okan Buruk'un rolüne dikkat çekti:

"Okan Buruk, imzadan önce benimle İtalyanca konuşup projeyi anlattı. Bu da Galatasaray'a gelmemi sağladı."

90 NUMARALI FORMAYI NEDEN SEÇTİ?

Normalde 17 ya da 99 numaralı formayı istediğini söyleyen Singo, her iki numaranın dolu olduğunu, bu nedenle 90'ı tercih ettiğini belirtti.

TARAFTAR KARŞILAMASI ONU ŞAŞIRTTI

İstanbul'a geldiğinde havalimanında gördüğü yoğun ilginin kendisini çok etkilediğini dile getiren 24 yaşındaki oyuncu, "Böyle bir karşılama beklemiyordum. Çok mutlu oldum" dedi.

Takım içindeki uyumunun da hızlı olduğunu belirten Singo, Fransızca ve İtalyanca konuşabilen arkadaşlarının adaptasyon sürecini kolaylaştırdığını ifade etti.

"OLAĞANDIŞI HAREKETLERİ SEVİYORUM"

Alanyaspor maçında yaptığı asist öncesi sergilediği çalımdan da söz eden Singo, "Bu, alışık olduğum bir hareket. Olağanın dışında şeyler yapmayı seviyorum. Alanya maçında denedim ve maçı kazanmamızı sağladı" diye konuştu.

TARAFTARA MESAJ: "HEDEF ŞAMPİYONLUK"

Sözlerini taraftara teşekkür ederek noktalayan yıldız savunmacı, "Önceliğimiz Türkiye'de şampiyon olmak. Şampiyonlar Ligi'nde yarı final, belki de şampiyonluk… Bu mümkün. Taraftarlarımızı çok seviyorum, bize güç verdikleri için teşekkür ediyorum" dedi.