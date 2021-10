West: "Michael Jordan kadar olağanüstü iş yapan olmadı!"

NBA efsanesi Jerry West, bir başka efsane oyuncu Michael Jordan'ın "yaptığı olağanüstü şeylerin," gördüğü tüm basketbolculardan daha fazla olduğunu söyledi.



"Getcha Popcorn Ready with T.O. & Hatch" podcasti'ne katılmış olan Los Angeles Lakers'ın efsane ismi, MJ için bazı büyük iltifatlarda bulundu:



"Bu adamın yaptığı olağanüstü şeyler, şimdiye kadar gördüğüm herhangi bir basketbolcudan daha fazla. İnsanların es geçtiği bir şey var ki, kendisi aynı zamanda ligdeki en iyi savunmacıydı da. Yani, en iyi hücum oyuncusu olduğunu zaten biliyoruz değil mi?"



"100 YARDAYI HARİKA BİR ZAMANDA KOŞMUŞ"



West, Jordan'ın North Carolina Üniversitesi'ndeki anlarından birini aktararak, Majesteleri'nin inanılmaz atletizminden de bahsetti:



"Atletizmi bir başkaydı... Carolina zamanlarında 100 ya da 40 yarda mıydı hatırlamıyorum, koşu yapıyorlardı ve harika rakamlara ulaşmıştı. Geçmişte çok iyi dostum olan merhum Dean Smith ve emekli olan Roy Williams ile hepimiz o dönem çok yakındık. Ve Jordan hakkında konuşurken, sanırım 100 yardayı muhteşem bir zamanda koştuğundan bahsetmişlerdi.



Antrenörlerden biri ona farklı bir şey söylemişti ve 'Daha iyisini de yaparım' deyip, saniyenin onda ikisi kadar daha hızlı koşmuştu."



"RESMEN BİR KEDİ GİBİYDİ..."



West son olarak, MJ'in New York Knicks efsanesi Patrick Ewing'in üzerinden bastığı ikonik smaç hakkında da şu şekilde konuştu:



"Dikey sıçrama çok önemli. Ama yeteneği olanlar için daha da önemli, değil mi? Bazı adamlar çabucak sıçrar, bazıları ise öncesinde hazırlanmak için dizlerini kırar. Michael Jordan resmen bir kedi gibiydi.



Bana halen oldukça ilginç gelen bir pozisyon var. New York Knicks'e karşı oynuyorlardı, dip çizgiden dönüp, çok dar bir alanda yükselerek smacı basmıştı. Yani sıçramak için çok ufak bir alanı vardı, bazıları bunun için daha fazla alana ihtiyaç duyuyor. O smacı vurduğunda, 'Aman yarabbi' demiştim.



Onu Olimpiyat takımına girmeye çalışırken izlediğim dönemi hatırlıyorum, üç günlüğüne oradaydım. Bazı inanılmaz sporcuların çıkabildiği ekstra bir seviye oluyor. Bu adamda da işte o vardı. Belki de kendisi, gelmiş geçmiş en yetenekli oyuncu..."