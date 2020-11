West: "Hart'ı ittiremediğimde, 'emekli olma zamanı' demiştim"

Eski Golden State Warriors forveti David West, emekli olma zamanının geldiğini nasıl anladığından bahsetti.



Basketballnews.com'dan Alex Kennedy ile konuşan West, kendisini emekli olmaya iten iki olay olduğunu söyledi:



"Bir maçta Giannis'e (Antetokounmpo) karşı oynamıştık ve 'Giannis ile aynı sahada yapabileceğin bir şey yok. Zamanı geldi, D-West. Zamanı geldi.' demiştim. O an anlamıştım.



Bir seferinde de, Josh Hart'a karşı sırtı dönük oynamaya çalışmıştım, çünkü öncesinde birkaç kez üstümden sayı bulmuştu. Erkenden bir adım öne çıkmıştı ve onu ittirememiştim. Ciddi ciddi, maçta kendi kendime 'Eğer bu adamı hareket ettiremiyorsan, bırakman lazım.' demiştim."



West, 10 cm daha uzun ve neredeyse 15 kilo daha ağır olmasına rağmen, Hart'ta karşı sırtı dönük oynayamamıştı. Bu yüzden Warriors ile şampiyonluğu kazandıktan sonra, emekli olmaya karar vermişti.



"HER ŞEY, YAPMAK İSTEMEKLE ALAKALI"



West ayrıca, uzun ömürlülüğünün sırrı sorulduğunda da, bunu sadece oynama arzusuna bağladı:



"Sadece yapmak istemekle alakalı. Oynayan herkes, bunu yapmak istemeniz gerektiğini bilir. Kendinizi adamanız gerek. Her gün, başka şeylerden feragat etmeniz gerekiyor; aileden, dikkatinizi başka yöne çekebilecek diğer şeylerden... Bunu gerçekten odaklanıp yapmanız lazım."



2003 yılında New Orleans Hornets tarafından draft edildikten sonra West, ligde 15 sezon geçirmişti.