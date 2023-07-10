NBA efsanesi Jerry West, Miami Heat koçu Erik Spoelstra'nın şimdiye kadar gördüğü en iyi koç olduğunu söyledi.



Bu sezon Miami ekibinin NBA Finalleri'ne yolculuğunda pek çok faktör etkili olsa da, en önemlilerinden biri, hızla ligin en iyilerinden biri olarak ün kazanan Spoelstra'ydı.



West'e göre Spoelstra, gördüğü en iyi başantrenör:



"Erik Spoelstra, ömrümde ondan daha iyi bir koç görmedim, gerçekten. İnanılmaz bir koç. O ve Pat'in (Riley) orada güzel bir iş ilişkisi olduğunu düşünüyorum. İyi oyuncuları alıp daha iyi hale getirebiliyor. Orada bir sistemleri var ve bu sisteme inançları tam. Ve onun maçlarda koçluk yapmasını izlerken, hiçbir endişesi olmadığını görebiliyorum."



Spoelstra, Heat ile toplamda altı kez NBA Finalleri'ne yükselmiş ve 2012 ve 2013'te olmak üzere toplam iki kez şampiyonluk kazanmıştı.



