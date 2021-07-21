Wesley Sneijder: 'Kalbim Galatasaray ile olacak'

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda PSV ile karşı karşıya gelecek. Bu zorlu karşılaşma öncesinde sarı kırmızılıların eski yıldızı Wesley Sneijder, takımına ziyarette bulunurken, GS TV'ye özel açıklamalarda bulundu.



Sneijder, "Yıllar sonra buraya gelmek, eski dostlarımı görmek, hocamı görmek çok güzel oldu. Burada çok güzel başarılar elde ettik" dedi.



PSV maçı hakkında ise, "Tek dileğim Galatasaray. Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde görmeyi çok istiyorum. PSV maçı zor geçecek, iyi takımlar ama önemli iki oyuncuları da yok. Bu da bence Galatasaray için avantaj olacak. Kalbim Galatasaray ile beraber" sözlerine yer verdi.



Taraftara mesaj gönderen Sneijder, "Galatasaray taraftarını çok seviyorum ve kalbimde inanılmaz farklı bir yerleri var. Ümit ediyorum ki tekrardan Galatasaray'a döneceğim" açıklamasını yaptı









