Werder Bremen'den Köhn için açıklama!

Werder Bremen Yöneticisi Peter Niemeyer, Galatasaray'dan kiraladıkları Derrick Köhn'ün transferi için henüz karar vermediklerini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Werder Bremen'den Köhn için açıklama!
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14 Mart 2025 21:01
Werder Bremen Yöneticisi Peter Niemeyer, Galatasaray'dan kiraladıkları Derrick Köhn ile ilgili açıklamalarda bulundu.

26 yaşındaki futbolcu için konuşan Niemeyer, "Derrick hem kişisel hem de atletik anlamda üst düzey katkılarda bulunuyor" dedi.

"HENÜZ KARAR VERMEDİK"

Köhn'ün kalıcı transferini gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceklerine yönelik soruya cevap veren Alman ekibinin yöneticisi "Zorlu sözleşme koşulları nedeniyle henüz satın alma opsiyonunu kullanıp kullanmama konusunda bir karar almadık." diye konuştu.

ALMANYA PERFORMANSI

Werder Bremen'de bu sezon 25 maçta süre bulan 26 yaşındaki Derrick Köhn, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.

Galatasaray ile Werder Bremen arasında Köhn için yapılan kiralık sözleşmede 5 milyon 125 bin euro'luk satın alma opsiyonu da bulunuyor.

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