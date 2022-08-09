WELINTON 2 YILLIK TEKLİFİ KABUL ETTİ

KAÇ PARADAN FERAGAT EDECEK?

WELINTON KULÜPLERİ BEKLİYOR

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek Beşiktaş'ın Brezilyalı stoperi Welinton, Suudi Arabistan'a transfer olmaya hazırlanıyor.33 yaşındaki futbolcu, Suudi Arabistan ekibi El İttifak'ın yıllık 1,5 milyon euro ücreti içeren 2 yıllık teklifini kabul etti.Siyah beyazlı kulübe gitme isteğini ileten Welinton, yönetim kurulunun kararını bekliyor. Brezilyalı oyuncu transferine izin verilmesi halinde geçen sezondan alacağı 200 bin euroy tutarı da talep etmeyecek.Kulüplerin anlaşması durumunda Suudi Arabistan'a gidecek olan Welinton geçen sezon 30 maçta 2248 dakika süre aldı. Alanyaspor'dan transfer edilen futbolcu, geride bıraktığımız günlerde sakatlanmış ve 3 hafta kadar sahalardan uzak kalacağı ifade edilmişti.