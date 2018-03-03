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Watford'dan taraftara ilginç çağrı; "Kar temizleyin"

Watford, Premier Lig'de oynanacak West Bromwich maçı öncesinde taraftarlarından Vicarage Road zemininin temizlenmesi için yardım istedi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Watford'dan taraftara ilginç çağrı; 'Kar temizleyin'
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03 Mart 2018 02:12
Premier Lig'de Watford, West Bromwich'i Vicarage Road'da ağırlayacak. İngiliz ekibi, maç öncesinden taraftarlarına ilginç bir çağrıda bulundu.

Watford, yarınki WBA maçı için Vicarage Road zemininin temizlenmesine yardımcı olacak taraftarlara bedava bilet, çay, kahve ve sandviç verileceğini açıkladı.

Yapılan çağrıda taraftarların maçtan yaklaşık 6 saat önce stadyuma gelmeleri istendi ve temizlik için yardım talep edildi.

Watford, Premier Lig'de bu sezon 28 haftada 9 galibiyet, 6 beraberlik, 13 mağlubiyet alarak 33 puan topladı ve ligde 10. sırada bulunuyor.



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