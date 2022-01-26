Watford, Samuel Kalu'yu açıkladı!

Watford, Bordeaux'un genç forveti Samuel Kalu'yu kadrosuna kattığını duyurdu.



Watford kulübünden yapılan açıklamada, Samuel Kalu ile 2025 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.



Nijeryalı oyuncunun adı daha önce Fenerbahçe ile de anılıyordu.



24 yaşındaki Nijeryalı oyuncu bu sezon, Bordeaux formasıyla çıktığı 12 maçta, 1 gol - 1 asist yaptı.











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