Watford, Samuel Kalu'yu açıkladı!

İngiltere Premier Lig ekibi Watford, Bordeaux forması giyen genç forvet Samuel Kalu'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Watfordfc.com
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Watford, Samuel Kalu'yu açıkladı!
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26 Ocak 2022 21:04
Watford, Bordeaux'un genç forveti Samuel Kalu'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

Watford kulübünden yapılan açıklamada, Samuel Kalu ile 2025 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Nijeryalı oyuncunun adı daha önce Fenerbahçe ile de anılıyordu. 

24 yaşındaki Nijeryalı oyuncu bu sezon, Bordeaux formasıyla çıktığı 12 maçta, 1 gol - 1 asist yaptı.




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