Watford, Ismael ile yolları ayırdı!

Watford, teknik direktör Valerien Ismael ile yollarını ayırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Watford, Ismael ile yolları ayırdı!
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10 Mart 2024 02:24
İngiltere Championship ekiplerinden Watford'da Valerien Ismael dönemi sona erdi.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, 48 yaşındaki teknik adam ile yolların ayrıldığı ve görevi geçici olarak U18 hocası Tom Cleverley'in alacağı belirtildi.

1 Temmuz 2023'te Watford'un başına geçen Valerien Ismael, İngiliz ekibinde çıktığı 41 maçta 12 galibiyet, 13 beraberlik ve 16 yenilgi yaşadı.

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