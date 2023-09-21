Golden State Warriors veteranlarının, Dwight Howard'ın takıma katılma ihtimaline yeşil ışık yaktığı iddia edildi.



Warriors, Taoyuan Leopards ekibiyle Tayvan'da geçirdiği sezonun ardından NBA'e geri dönmeye hevesli olan Howard'ın, muhtemel olarak takıma eklenmesiyle ilgili önemli bir karar sürecinin ortasında yer alıyor.



Bleacher Report'tan Jason Dumas, 37 yaşındaki pivotun Warriors'la iki günlük kapsamlı bir görüşme sürecini tamamladığını ve takımdaki geleceğine ilişkin nihai kararın yakın zamanda verilmesinin beklendiğini açıkladı.



Jason Dumas, attığı bir tweet'te şunları da ekledi: "Veteranlar, Dwight'ı kadroya katma fikrine yeşil ışık yaktılar. Şimdi ise Draymond Green ve Chris Paul ile çalışmak için Los Angeles'a gidiyor."



Howard, geçtiğimiz sezon Tayvan'ın T1 Ligi'nde Taoyuan Leopards forması giymiş ve maç başına 23.2 sayı, 16.2 ribaund ve 1.2 blok ortalamaları yakalamıştı. NBA'de oynadığı son sezonda ise Los Angeles Lakers formasıyla 60 maçta 6.2 sayı ve 5.9 ribaund istatistiklerini tutturmuştu.



