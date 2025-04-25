Golden State Warriors yıldızı Jimmy Butler'ın Game 3'te forma giymesi ciddi şüphe altında.



ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre, Butler'ın geçirdiği MR sonucunda ciddi bir yapısal hasar tespit edilmedi ancak gluteal kas bölgesinde oluşan derin kontüzyon nedeniyle oyuncunun 3. maçta oynaması zor görünüyor.



Warriors, ilk tur serisinde Houston Rockets ile 1-1 eşitliği yakaladıktan sonra Cumartesi günü Chase Center'da serinin üçüncü maçına çıkacak. İlk çeyrekte yaşadığı sert düşüş sonrası ciddi ağrılar yaşayan Butler, ikinci çeyrekte "pelvik kontüzyon" teşhisiyle oyundan çıkmıştı.



Butler, Rockets oyuncusu Amen Thompson'ın kaçırdığı bir şutta ribaund almak üzere yükselirken rakibi tarafından alttan itilerek dengesini kaybetti ve kuyruk sokumu üzerine yere düştü. Kalan iki günlük süreçte Butler'ın tedavilere nasıl yanıt vereceği, sahaya çıkıp çıkamayacağını belirleyecek.



