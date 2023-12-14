Golden State Warriors'ın bu sezon öncesinde Klay Thompson'a iki yıllığı 48 milyon dolarlık bir kontrat uzatması teklifi yaptığı iddia edildi.



The Athletic'ten Shams Charania'ya konuşan kaynaklara göre Warriors, sezon başlamadan önce Thompson'a iki sezonluğu yaklaşık 48 milyon dolar değerinde bir uzatma teklifinde bulundu.



Thompson 2024 yazından önce uzatma sözleşmesi imzalamadığı takdirde, bu yaz sınırsız serbest oyuncu olacak.



Warriors forveti, çapraz bağ yırtığı sakatlığının ardından 2019 sezonunda imzaladığı beş yıllığı 190 milyon dolarlık kontratının son yılında yer alıyor ve bu sezon 43,2 milyon dolar kazanıyor. Thompson, ACL yırtılmasının ardından gelen Aşil yırtığı sakatlığı sebebiyle, bu kontratın ilk iki sezonunun tamamında forma giyememişti.



33 yaşındaki oyuncu bu sezon forma giydiği 22 maçta 15.4 sayı, 4.0 ribaund ve 2.0 asist ortalamaları yakalamış, üç sayılık atışlarda %34,3 isabet bularak bu alanda kariyerinin en düşük noktasına gerilemişti.





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