"Warriors, James Wiseman'ı 'tuhaf bir uyum' olarak görüyor" iddiası

Golden State Warriors'ın, NBA Draft adayı James Wiseman'ın kadroları için tuhaf bir uyum olduğuna inandıkları bildirildi.



Warriors, tüm seçeneklerin kendilerine açık olacağı, 18 Kasım'da gerçekleşecek olan 2020 NBA Draftı öncesinde plan yapma aşamasında bulunuyor.



San Francisco Chronicle'dan Connor Letourneau'ya göre, pek çok uzman Warriors'ın bir pivota ihtiyacı olduğuna inanırken, organizasyonun Draft'tan önce başka planları var gibi görünüyor.



Özellikle, Letourneau'ya göre, Warriors, öngörülen NBA lotaryasında en yüksek sırada değerlendirilen James Wiseman için o kadar da 'istekli' görünmüyor:



"2 numaralı seçimin sahibi olan Warriors, birçok lig kaynağına göre hala James Wiseman'ı kadroda nereye koyacağını çözmeye çalışıyor. Sınırlı oyun kurma yeteneği ve şut menzili, pivotundan hücumun dayanağı olmasını isteyen bir sistem için garip bir uyum olabilir.



Ancak Wiseman'ın önceki hafta Miami'de antrenmanını izledikten sonra, mevcut bir lig kaynağı The Chronicle'a şunları söylemişti: 'Fiziksel olarak gerçekten yetenekli. İkinci seçim olacak kadar iyi mi? Emin değilim.'"



Wiseman'ın NCAA'daki süresi, başantrenör Penny Hardaway'den para alması sonrası, uygunluk kriterleri sorunları nedeniyle yalnızca üç maçla sınırlı kalmıştı.



Memphis ile oynadığı üç maçta Wiseman, 19.7 sayı ve 10.7 ribaund ortalamaları ile oynamıştı.



