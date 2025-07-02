Yıldız oyuncu Damian Lillard'ın Milwaukee Bucks tarafından serbest bırakılmasının ardından yıldız oyuncuya birçok takım ilgi göstermeye başladı ve bu ekiplerden biri de Golden State Warriors oldu.ESPN'e bağlı Andscape'ten Marc Spears'ın NBA Today'de aktardığına göre, Warriors, Lillard ile iletişime geçen takımlar arasında yer alıyor."Damian Lillard'a ulaşan takımlar arasında Warriors da vardı," diyen Spears, Lillard'ın Oakland'da büyüdüğünü, Oracle Arena'daki maçlara çocukken gizlice girip medya odasında bulunduğunu ve bir Warriors taraftarı olarak büyüdüğünü ifade etti: "Bu, özellikle Bay Area halkı için ilginç bir gelişme."Damian Lillard, kariyerine 2012 yılında Portland Trail Blazers ile başlamış ve 11 sezon boyunca takımı düzenli olarak play-off'a taşımıştı. Ancak Batı Konferansı'nda Warriors'ın Steph Curry liderliğinde yükselişe geçmesi, Lillard'ın şampiyonluk yolunu defalarca tıkadı. 2019'daki Batı Finali'nde de Curry ve arkadaşları, Lillard'ın en büyük şampiyonluk şansını sona erdirmişti.Şimdi ise Curry ve Lillard'ın aynı takımda bir araya gelme ihtimali basketbol dünyasını heyecanlandırıyor. Kariyer ortalamaları 25.1 sayı, 4.3 ribaund ve 6.7 asist olan Lillard, üçlük çizgisinin gerisinden Curry'den sonra NBA tarihinin en ölümcül isimlerinden biri olarak kabul ediliyor.Nisan ayında aşil tendonunu koparan Lillard'ın gelecek sezon sahalara dönüp bir play-off takımına katkı sağlayabileceği değerlendiriliyor.