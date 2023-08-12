Wanda Nara'dan tedavisi için karar!

Wanda Nara'nın hastalığı nedeniyle tedavisi için Arjantin'i seçtiği belirtildi. Nara'nın tedavisi için sürekli Buenos Aires'e seyahat edeceği aktarıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Wanda Nara'dan tedavisi için karar!
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12 Ağustos 2023 17:32
Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri olan Wanda Nara, tedavisi için kararını verdi.

Arjantin basınında yer alan haberde, Wanda'nın tedavisi için Buenos Aires'i seçtiği aktarıldı. Wanda Nara'nın Buenos Aires'teki Fundaleu hastanesinde tedavi olacağı ve sık sık ülkesine seyahat edeceği kaydedildi.

Wanda Nara'ya Arjantin seyahatlerinde Mauro Icardi'nin de eşlik etmesinin beklendiği vurgulandı. Icardi'nin, Wanda Nara'nın hastalığı sonrası ilk etapta futbolu bırakmayı bile düşündüğü ancak daha sonra bu kararından vazgeçtiği hatırlatıldı. Wanda Nara, hastalığıyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, "Herkes bunun hakkında medyada konuşurken çocuklarım ağlıyordu. Her şeyin yıkıldığını hissettim. Ailem yıkılmıştı. Mauro kariyerini bitirmek istedi. Zaira tatilden döndü. Annem hep ağlıyordu. Güçlü oldum ve herkese iyi olduğumu hissettirdim, çünkü her şey dağılıyordu." sözlerini kullanmıştı.

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