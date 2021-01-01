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Wall: "Artık Wizards defterini kapattım..."

Houston Rockets point guardı John Wall, eski takımı Washington Wizards hakkında bir daha asla konuşmayacağını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Houston Rockets point guardı John Wall, eski takımı Washington Wizards hakkında bir daha asla konuşmayacağını söyledi.

Wall, Wizards'ın kendisini Rockets'a takas etmesinden bu yana ilk kez Washington'a dönmesinin, standart duyguları getirmesiyle beraber, bu olayı kafasında bitirmesini sağladığını da belirtti.

30 yaşındaki oyuncu, dün gece Wizards'a karşı alınan 119-131'lik mağlubiyetten sonra, muhabirlere şunları söyledi:

"Sanırım geçmişi geçmişte bırakma konusunda içimi The Athletic'e dökmüştüm. Bunun dışında, artık Wizards ile olmakla ilgili herhangi bir şey hakkında konuşmayacağım."

Wall, Wizards'ın ön bürosunun kendisini Aralık ayında Russell Westbrook karşılığında Houston'a gönderen takasa kadar, takımda dürüstlük ve şeffaflık eksikliği olduğunu söylediği bir röportaja atıfta bulunuyordu.

"ARTIK ÖNÜME BAKIYORUM"

Wall, Washington'da geçirdiği zamana dair anılarının, topluma yaptığı katkılara daha çok yoğunlaşacağını açıkladı:

"Yaptığımı hatırladığım ve devam ettirmek istediğim harika işlerim olmuştu. DC'ye yardımlarda bulunarak, Toplum Yardımı Ödülü'nü kazamıştım. Artık sadece bunlar hakkında konuşacağım. Wizards ile ilgili veya takasın nasıl olup bittiğiyle ilgili herhangi bir şey artık ağzımdan çıkmayacak. O makale, bunu son kez konuştuğum seferdi. Bundan sonra yeni takımımla, önüme bakıyorum."

Wall, geçtiğimiz gece 29 sayı ve 11 asistle oynamış, ancak Houston, önemli isimlerinden (Christian Wood, Victor Oladipo, PJ Tucker ve Eric Gordon) yoksun olduğu için, Wizards tarafından sezonda art arda altıncı mağlubiyetini almıştı.


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