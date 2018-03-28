Wade, "veteran günlerinden" oldukça memnun

NBA kariyerinin 15. yılında bulunan ve önümüzdeki ay 36 yaşına girecek olan Cleveland Cavaliers guardı Dwyane Wade, önceden planlanan dinlenme günlerinin olduğu "veteran günlerinden" oldukça memnun olduğunu dile getirdi.



Wade, durumla ilgili şu yorumları yaptı:



"Burada olmanın iyi noktalarından biri de, çok kez dinlenebiliyor olmam. Veteran günlerimi kullanmaktan oldukça keyif alıyorum. Sene içinde birkaç kez daha kullanacağım ve hem benim, hem de takımım için iyi olacak."



Sezonda 11.3 sayı, 4.0 asist ve 3.6 ribaund ortalamalarıyla oynayan Wade, Cavs'in bench kadrosunun lideri olarak sezon içinde vücudunun dinlenebileceği günleri seçme şansı olduğunu da şu sözlerle anlattı:



"Aslında çok planlı değil. Antrenman personeliyle hala birbirimizi tanıma sürecindeyiz. Sezon başında çok maç yaptık. Birçok arka arkaya maçımız oldu. Şimdi, sezonda antrenman personeli herkesin vücudunun sıkıntılarını dinlediği ve baktığı bir dönemde. Ve buna göre de hamleler yapılıyor. Biz de takvime göre iletişim halindeyiz ve duruma göre en iyisini yapacağız."



"Bir atlet için akıllıca bir şekilde oynamama konusu zor, çünkü hepimiz her zaman oynamak isteriz. Son maçta, buna yönelik bir adım attığımızı düşünüyorum. Lakin çok da süre kaçırmak istemeyiz, çünkü ritmi kaybetme sıkıntısı olabilir. Üstelik sahada olmayı da seviyorsunuz. O yüzden, bakacağız."



Wade, geçtiğimiz sezon Chicago Bulls formasıyla sezondaki 82 maçın 60'ında forma giymişti.



