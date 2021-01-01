Wade: "Love beni sevmiyor olabilir, ama özür dilemek isterim"

Miami Heat efsanesi Dwyane Wade, Cleveland Cavaliers'dan eski takım arkadaşı Kevin Love'dan geçmişteki tartışmaları için özür dilemek istediğini söyledi.



2018'de Wade, Love'ın zihinsel sağlık sorunlarıyla boğuşurken sezonun önemli bir bölümünde uzak kalmasından ötürü memnun olmamış ve bu sorunların farkında olmadan Love ile tartışmalara girmişti.



Wade geçtiğimiz günlerde bu tartışma hakkında şu açıklamalarda bulundu:



"Cleveland'da Kevin Love ile, herhangi bir akıl sağlığı sorunuyla uğraştığını bilmeden bir tatsızlık yaşadım. Sampiyonluk kazanmak için son yılında oynayan yaşlı bir adam olduğum için, biraz üzerine gitmiştim ve mental olarak nelerle uğraştığını bilmiyordum.



Takım olarak çok çirkin bir olay yaşadık ve bu sonra gazetelerde de çıkmıştı. Ben Cleveland'dan ayrıldıktan sonra Kevin daha açık sözlü olarak, ruh sağlığı için gerçekten önemli bir ses haline geldi. Ve benim bu konuyla ilgili hiçbir fikrim yoktu."



"FARKINDA BİLE DEĞİLDİM..."



Wade ayrıca, tekrar yolları kesişirse Love'dan özür dilemek istediğini de sözlerine ekledi:



"Kevin Love o yaşadığımız andan dolayı beni bir insan olarak sevmeyebilir, ama onu bir daha görme fırsatım olursa, neyle uğraştığını bilmediğim için ondan özür dilemek isterim. Kendisine yalnızca 'Sana ihtiyacımız var' demeye çalışıyordum ama uğraştığı şeylerin, haberim bile olmadığı kadar ciddi bir şey olduğunun farkında değildim."



