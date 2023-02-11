Vranjes depremden sakatlığı nedeniyle kurtuldu!

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'u da etkiledi. Süper Lig temsilcisinde depremden etkilenmeyen Ognjen Vranjes hakkındaki gerçek ortaya çıktı.



Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, deprem felaketinden en fazla etkilenen spor kulüpleri arasında yer aldı. Sportif direktör Taner Savut ile futbolcu Christian Atsu enkaz altında kaldı. İkilinin durumu hakkında henüz yeni bir gelişme yaşanmadı.



Hatayspor'a sezon başında transfer olan Ognjen Vranjes ise depremden etkilenmedi. 33 yaşındaki Bosna Hersekli futbolcunun depremden kısa bir süre önce şehirden ayrıldığı ortaya çıktı.



Bel spazmı geçiren Vranjes'in sakatlığının olduğu ve bu sebeple tedavisine ülkesinde devam etmek istediği daha sonra da Bosna Hersek'e gittiği ortaya çıktı. Futbolcunun ilk muayeneyi Türkiye'de yaptırdığı ancak; daha sonra tedavisini ülkesinde sürdürme kararı aldığı öğrenildi.



Vranjes, şehirdeki ürkütücü tabloyu gördükten sonra üzüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşım yaparak dile getirmişti. Vranjes, önceki gün ise moral bulmak için Bosna Hersek'teki arkadaşlarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Futbolcunun çekilen fotoğrafta yüzünün gülmediği görüldü.





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