Volkan Demirel: "Rakibi zorlayacak pozisyona giremedik"

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel kaybedilen Çaykur Rizespor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Volkan Demirel: 'Rakibi zorlayacak pozisyona giremedik'
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06 Ocak 2024 16:54
Son güncelleme 06 Ocak 2024 18:00
Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Çaykur Rizespor'u galibiyetinden dolayı tebrik etti.

Ligin kendileri açısından zora girdiğini kaydeden Demirel, "Biz artık aşağılarda mücadele edeceğimizi gösterdik. Önümüzde iki tane içeride rakiplerimizle oynayacağımız maç var. Bunları kazanıp devam etmek istiyoruz. Rize'ye puan ve puanları almaya geldik işin açıkçası. İlk defa bir maça puan almaya geldim, puanlar da değil ama bugün beceremedik. Önümüzdeki maçlara bakıp inşallah en iyi şekilde sezonu bitirmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

"Hücum bölgesinde rakibi rahatsız edecek, rakibi zor duruma sokacak pozisyonları bulamadık." diyen Demirel, şunları kaydetti:

"Her şey maçın gelişi ve gelişimi ile alakalı. Bir penaltı pozisyonu var, belki hakeme sorduğumuzda yorum şöyle oldu, 'Topa vurdu. Topa vurduktan sonra eline çarptı.' ama biz baktığımızda adamın topa vurmak istemediğini, topun ayağına çarptıktan sonra eline değdiğini görüyoruz. Bu benim yorumum ve penaltı ama bu tabii ki yorumlanacak bir pozisyon olduğu için hakemlere saygı duyuyorum. Belki o pozisyon penaltı ve gol olsa oyun farklı yere gider. Kapalı savunmalara karşı bugün sıkıntı çektik. Haftaya ve ondan sonraki hafta iki tane evimizde maçımız var. Kazanarak yukarı çıkmaya çalışacağız."


 

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