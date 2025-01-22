Volkan Demirel, Hasan Ali'yi istedi

Trendyol Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Bodrum FK, yeni bir isim ile temasa geçti. Yeşilbeyazlı ekibin 35 yaşındaki sol bek oyuncusu Hasan Ali Kaldırım ile ilgilendiği ifade edildi.



Son olarak Zürih forması giyen Jonathan Okita'yı kadrosuna katan ekibin listesinde birçok isim bulunurken, kadrosunu tecrübeli isimlerle güçlendirmek istediği kaydedildi. Şu an Kayseri forması giyen deneyimli oyuncu ile temasa geçmek için hazırlanan yönetimin sözleşmesi Haziran 2025'e kadar süren oyuncu için resmi olarak girişimlere başlayacağı öğrenildi.



Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel'in 2012- 13 sezonunda beraber oynadığı takım arkadaşıyla yeniden bir araya gelmek istediği ve Kaldırım'ın tecrübesine güvendiği belirtildi.



Bu sene Kayseri ile 16 maça çıkan ve 2 gol, 1 asistlik performans sergileyen oyuncuyu takıma bir an önce kazandırmak için harekete geçecek yönetimin daha sonra Cenk Tosun transferini sonuçlandırmak istediği kaydedildi.



