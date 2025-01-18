Volkan Demirel: "Bizim skor yapmaya ihtiyacımız var"

Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, deplasmanda Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Volkan Demirel: 'Bizim skor yapmaya ihtiyacımız var'
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18 Ocak 2025 18:56

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalan Sipay Bodrum FK'de teknik direktör Volkan Demirel, bir puanın iyi olduğunu ancak skor yapmaya ihtiyaçlarının olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Demirel, üretmekte ve atak geliştirmede zorluk çektiklerini dile getirdi. 

Maça kazanmak için çıktıklarını vurgulayan Demirel, "Bugün evet savunma olarak belki iyi durum göstergesi oldu, gol yemedik deplasmanda. Antep deplasmanında bir puan almak evet baktığınızda bir tarafa koyulabilir bir durum ama benim skor yapmaya ihtiyacım var. Bu geçmiş maçlarda da karşımıza çıktı. Transfer döneminde alacağımız oyuncularla kaliteyi biraz daha yukarı çekmek istiyoruz. Elimizdekilerle oyunu bir yere kadar çekmeye çalışıyoruz defansif anlamında ama hücumsal anlamda biraz daha beceri ve yetenek istiyor ne yazık ki." diye konuştu.

Demirel, takıma yapacakları 4-5 transfer ile ligin yukarılarına çıkmak istediklerini belirterek, "Birkaç tane daha bireysel yetenekli, daha çok lige müsait oyuncuları bulabilirsek bence daha iyi puanlar toplayacağımızı düşünüyorum." dedi.

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